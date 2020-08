Daniele De Rossi verso il debutto in panchina

Compagni di squadra per tanti anni in Nazionale e campioni del mondo nel 2006, Daniele De Rossi e Andrea Pirlo potrebbero iniziare le rispettive carriere di allenatore nello stesso momento.

Se la nomina di Pirlo come tecnico della Juventus Under 23 è già stata ufficializzata, De Rossi potrebbe partire dalla Primavera del Bologna. Dopo il mancato approdo alla Fiorentina, che aveva fatto un sondaggio per affidare all’ex capitano della Roma la panchina della prima squadra nella stagione 2020-2021, secondo quanto riporta La Repubblica il ds del Bologna Walter Sabatini, ex Roma, sta “corteggiando” De Rossi, tentato dalla possibilità.

L’ex giallorosso ha annunciato la fine della carriera lo scorso 6 gennaio, dopo una stagione al Boca Juniors.

OMNISPORT | 01-08-2020 15:18