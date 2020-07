Daniele De Rossi verso la panchina della Fiorentina

Daniele De Rossi potrebbe tornare presto nel mondo del calcio, e sedersi subito, da allenatore, su una panchina di Serie A. Secondo quanto riporta Sky, l’ex centrocampista della Roma sarebbe stato contattato dalla Fiorentina per la prossima stagione.

Il patron della Viola Rocco Commisso avrebbe già deciso per l’esonero di Beppe Iachini e starebbe pensando a Capitan Futuro come prossimo allenatore dei gigliati. De Rossi aveva annunciato negli scorsi mesi di stare studiando da allenatore: “Inizierò questo percorso non solo perché mi piacerebbe, penso proprio di saperlo fare. Mi è sempre stato riconosciuto questo ruolo di leader: quindi magari sarò un pochino avvantaggiato da questo punto di vista ma essere allenatore è anche tanto altro”.

OMNISPORT | 03-07-2020 22:27