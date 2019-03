Daniele Faggiano sponsorizza D'Aversa

A margine della cerimonia di consegna del Premio 'La Clessidra', il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato del momento della squadra, ma anche del proprio futuro: "Il segreto del Parma è che siamo stati sempre compatti. La società è giovane, i soci anche, c'è massima sintonia a livello organizzativo, tecnico e comportamentale. Ma non siamo ancora salvi”

Faggiano è uno degli uomini-mercato più chiacchierati: "Ho un contratto col Parma, in una società ambiziosa e in una piazza che vuol fare sempre meglio. Fiorentina e Roma? Fa piacere essere accostato a queste squadre, ma il Parma è il Parma”.

Voci parlano di un possibile approdo alla Fiorentina insieme a Roberto D’Aversa. Faggiano sponsorizza il mister del Parma: "Si parla troppo di me e troppo poco di D’Aversa, che è un giovane che vuole arrivare in alto con le sue idee di gioco. Io alla Fiorentina con lui? Preferisco gli italianisti che fanno dei punti a stranieri che vanno via con pochi risultati e contratti sontuosi. Ben vengano i D'Aversa e gli allenatori italiani. Una squadra di A quest'anno l'ha preso uno straniero, ma non è andata come doveva andare".



SPORTAL.IT | 19-03-2019 22:20