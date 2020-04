Daniele Mannini fa gli auguri al Pisa

Ha giocato in Serie A con il Napoli e anche nei preliminari di Champions League con la Sampdoria, ma nulla gli ha dato le stesse emozioni che giocare con la maglia nerazzurra, quella della sua città.

Lui è Daniele Mannini, intervistato da Tuttopisa.com per le celebrazioni per i 111 anni del club toscano, nel quale l’esterno classe ’83 ha giocato per due stagioni.

I ricordi più belli sono legati alla promozione in B del 2014 con gol nella finale playoff contro il Foggia: "L’emozione più grande? Tutte, dal primo all’ultimo giorno a Pisa ogni singola emozione. Dagli inizi, al ritorno per 6 mesi nel gennaio 2014, la vittoria del campionato, la retrocessione della stagione successiva ed anche l’ultimo anno in Serie C".

"Sono ricordi importanti da un punto di vista personale – ha aggiunto Mannini – Credo di essere stato fortunato ad aver giocato nella squadra in cui ho sempre sperato di giocare".

SPORTAL.IT | 09-04-2020 21:49