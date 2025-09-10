Daniele Santarelli, accuse choc dalla Turchia: "Ha perso apposta contro l'Italia e la moglie Moki De Gennaro"

Il tecnico di Conegliano e della Nazionale sconfitta dalle Azzurre nella finale dei Mondiali vittima di sconcertanti attacchi sui social: c'entra pure il suo matrimonio.

Neppure la prima finale mondiale della storia della Turchia è bastata a placare la furia di qualche tifoso particolarmente focoso della Nazionale di Melissa Vargas e compagne. Che, dopo il ko contro l’Italia di Julio Velasco, ha “pensato bene” di prendersela con Daniele Santarelli, l’allenatore. E fin qui poco o nulla di strano: in fondo, quando si perde, è (quasi) sempre colpa del Ct. Quel che sconcerta, però, sono le motivazioni addotte per gli attacchi al mago di Foligno, vincitore di tutto nella stagione 2024-25 a livello di club alla guida di Conegliano. Primo: è italiano. Secondo: è marito di Moki De Gennaro.

Santarelli e De Gennaro, gli sposi rivali

Per un numero incredibilmente consistente di haters da tastiera con residenza tra Istanbul e Ankara, addirittura, Santarelli avrebbe…perso apposta contro la Nazionale del suo paese e, soprattutto, contro l’amore della sua vita: Moki, il miglior libero al mondo, la donna che ha sposato alcuni anni fa e che guida settimanalmente proprio a Conegliano. Se col club le strade dei due viaggiano in parallelo, in Nazionale i due si ritrovano spesso contro. O meglio, si ritrovavano visto che Moki ha annunciato il suo addio all’azzurro. Si concentrerà solo sulle prossime sfide con l’Imoco, anche se Velasco proverà nei prossimi mesi a tirare avanti ancora per un po’. Magari fino a Los Angeles.

Le incredibili accuse al Ct italiano della Turchia

Su X diversi tifosi turchi, come segnalato dalla pagina Chepalle Blog, dopo il match decisivo a Bangkok si sono scagliati contro Santarelli: “Se hai un briciolo di onore, ti dimetterai dopo aver regalato questo incontro a tua moglie. Senza certe tue scelte avremmo vinto, come da pronostico. Saremmo stati primi al mondo, non secondi”. Oppure: “Affrontiamo sempre l’Italia in una situazione critica, succede a causa dei palesi errori di quest’uomo. Regaliamo costantemente partite e trofei all’Italia, inclusa sua moglie”. E ancora, la teoria del complotto: “Ha fatto giocare Ebrar e l’ha lasciata in campo così a lungo. Lo ha fatto per garantire che sua moglie (De Gennaro) potesse dire addio alla Nazionale vincendo un trofeo”.

Il bilancio dei confronti diretti tra Santarelli e Moki

A guardare i numeri, in effetti, non c’è proprio confronto: Moki ha sempre ragione sul marito, anche in campo. Sei le sfide dirette e sei vittorie per l’Italia di De Gennaro contro le avversarie guidate da Daniele. La prima volta fu il 3-0 alla Croazia agli Europei 2021, a cui ha fatto seguito il 3-1 alla Serbia nella VNL 2022. Poi le quattro sfide con Santarelli alla guida della Turchia, che tanto hanno fatto arrabbiare alcuni tifosi biancorossi: 3-0 nella fase a gironi di Parigi 2024, 3-0 nella semifinale del torneo olimpico, 3-2 in una sfida di VNL 2025 e 3-2 nella finalissima dei Mondiali. Un dominio schiacciante. Per qualcuno, ogni volta Santarelli…avrebbe perso apposta. Proprio lui che non ci sta a perdere neppure a tresette.

La prossima sfida di Santarelli: gli Europei 2026

Ovviamente il tecnico originario di Foligno non ha replicato ad accuse e congetture strampalate. Anzi, attraverso un post su Instagram ha promesso, dopo i Mondiali, che insieme alle sue ragazze ci avrebbe riprovato. La prossima sfida di Santarelli è rappresentata dagli Europei del prossimo anno, di cui proprio la Turchia sarà paese organizzatore e che metteranno in palio, oltre al titolo continentale, anche la qualificazione diretta al torneo olimpico di Los Angeles. Stavolta il mago di Conegliano non avrà di fronte la moglie. Magari lo accuseranno di aver perso “solo” per rispetto del suo paese.