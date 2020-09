Daniele Scardina replica alle accuse, dopo il tampone positivo

La vicenda è assai più delicata di quanto avrebbe voluto lo stesso Daniele Scardina, pugile ed ex compagno di Diletta Leotta in procinto di intraprendere una nuova esperienza televisiva. King Toretto, che ha vinto il titolo internazionale della categoria dei Pesi supermedi della IFB, dopo essere risultato positivo al tampone sta affrontando ogni giorno la sua personale sfida contro il Covid. E le insinuazioni che hanno ferito l’uomo e lo sportivo, spingendolo a pubblicare nelle sue stories un comunicato molto esplicito a seguito di quanto emerso da un articolo pubblicato da Il Messaggero.

Proprio a causa dei serrati controlli effettuati alla vigilia della nuova edizione di Ballando con le stelle, talent dance show condotto da Milly Carlucci, l’ex fidanzato si è scoperto positivo. Scardina è asintomatico e ha scoperto di aver contratto il virus proprio in uno di questi controlli. Prima avrebbe fatto una vita normalissima, per un atleta e frequentando una palestra del quartiere Prati a Roma.

King Toretto ha firmato una autocertificazione in cui ha dichiarato di essere sano, stando alla ricostruzione effettuata dalla proprietà della palestra a Il Messaggero, che ha provveduto a effettuare i controlli e a sanificare gli ambienti.

Quanto riportato ha prodotto, inevitabilmente, la reazione del diretto interessato il quale ha deciso di fornire la sua versione, a difesa del proprio ruolo e della propria condotta.

“Voglio fare chiarezza su tutte queste diffamazioni che stanno facendo su di me – si legge nelle sue Storie su Instagram –. Il 19 agosto ho fatto un tampone risultato Negativo. Ho proseguito la mia vita normalmente come avrebbero fatto tutti, ma con molte precauzioni, mi allenavo da solo e stavo distante da tutti. Per tutelare me stesso e per garantire la sicurezza di tutti in questo periodo surreale che stiamo vivendo. Il 27 ho fatto con un altro test, risultando positivo. Da quel giorno mi sono isolato è chiuso in casa. Non ho sintomi grazie a Dio sto benissimo e attendo il prossimo tampone per poter riprendere la mia vita. Basta con tutte queste falsità. Sono un atleta una persona responsabile. Purtroppo siamo tutti vulnerabili a questo virus. La cosa giusta sarebbe aiutarsi l’uno con l’altro non criticando e giudicando le persone. Siate più umani e buoni”.