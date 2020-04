Danilo Cataldi ha fretta di ripartire

La corsa della Lazio verso il sogno scudetto è stata stoppata dal Coronavirus. I biancocelesti si sono goduti il primo posto della classifica per una settimana, dopo il rinvio di Juventus-Inter e la contemporanea vittoria sul Bologna, per poi subire il controsorpasso dei bianconeri, ma se si riprenderà a giocare la volata finale si annuncia appassionante.

Società e giocatori scalpitano in vista della ripresa e a confermarlo sono le parole di Danilo Cataldi, tra i più in forma della rosa di Inzaghi prima dello stop: "Lo stop purtroppo è arrivato in un momento molto positivo in cui eravamo lanciati – ha detto Cataldi a Lazio Style Channel -. Sono cose che accadono, come un colpo di fulmine. Abbiamo ancora più voglia di partire per riprendere da dove abbiamo lasciato".

"Cerco di tenermi in forma, ma il campo mi manca tantissimo, oltre che compagni e staff – ha aggiunto il centrocampista prodotto del vivaio biancoceleste – Manca il vivere quotidianamente la squadra, eravamo abituati a stare insieme quelle due-tre ore al giorno, è un distacco che si accusa. Bisogna rispettare tutto quello che ci dicono con la speranza di tornare il prima possibile".

SPORTAL.IT | 14-04-2020 19:41