Danilo Gallinari: "I minuti sono quaranta"

“Abbiamo giocato una buona partita per tre quarti, ma i minuti sono quaranta e sono stati più bravi loro”. E’ l’analisi di Danilo Gallinari al termine della gara con la Serbia.

“Nulla di nuovo in quello che hanno fatto vedere questa sera gli slavi, sono fortissimi. Bello il duello con Bogdanovic? Sì, ma la sconfitta è arrivata per noi e non per loro. Mi spiace, ma adesso abbiamo altre partite da giocare e da vincere. Dobbiamo recuperare le energie e arrivare carichi, pronti per altre due lotte” aggiunge l’ex Olimpia Milano.

SPORTAL.IT | 04-09-2019 16:33