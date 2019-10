Danilo Petrucci fa un monumento a Dovizioso

La prima giornata del Festival dello Sport a Trento ha visto come protagonisti eccellenze dello sport italiano, da Federica Pellegrini alla coppia tricolore della Ducati formata da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

Proprio il pilota ternano ha dedicato parole sentite al compagno di squadra, tracciando un bilancio della prima stagione trascorsa con la Rossa di Borgo Panigale al fianco del forlivese.

Il punto più alto della stagione di Petrucci, sul podio in tre occasioni, è stata la vittoria al Mugello, la prima in carriera nella MotoGp: "Nessun altro pilota che si gioca il Mondiale ha mai fatto quello che Andrea ha fatto per me – ha spiegato Petrucci – L'allenarci insieme ed avere e la possibilità di lavorare costantemente con lui mi ha permesso di imparare tantissimo".



SPORTAL.IT | 11-10-2019 10:49