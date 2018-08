Danilo Petrucci fissa l'obiettivo

Due quarti posti e un secondo, a Le Mans, compongono la stagione di Danilo Petrucci, che si avvicina alla seconda parte del Mondiale 2018 con le idee chiare e un progetto ben preciso: chiudere tra i primi cinque della classifica, migliorando così il risultato posto della passata stagione per presentarsi nel migliore dei modi al salto di qualità previsto per il 2019, quando il pilota ternano sarà pilota ufficiale Ducati al fianco di Andrea Dovizioso per sostituire Lorenzo che passerà alla Honda.

"Spero sempre che il prossimo campionato sia il migliore della carriera – le parole di Petrucci dalla Repubblica Ceca – Ad Assen ho perso dei punti, è stato l'unico zero della mia stagione, ma poi li ho in parte recuperati al Sachsenring anche se lì per la seconda volta ho perso il podio al penultimo giro. Comunque è stata una buona gara, abbiamo dimostrato la nostra velocità: dobbiamo continuare cosi' in modo da concludere il campionato nelle prime cinque posizioni".

A Brno però bisognerà fare i conti con l’incognita meteo: "Non so cosa aspettarmi, negli ultimi due anni la gara è stata metà bagnata e metà asciutta, l'obiettivo è essere coi piloti di vertice e cercare di fare dei punti”.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 18:40