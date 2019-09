Danilo Petrucci rimane indietro con i suoi dubbi

Ancora una volta prove in salita per Danilo Petrucci, che non può essere contento del suo venerdì. “Al mattino ero soddisfatto, tutto sommato con le gomme usate non era male, nel pomeriggio non sono riuscito fare bene con le soft e così sul giro secco non sono stato molto veloce. Non so perché non riesco a fare la differenza quando metto la gomma morbida” ha raccontato a Sky Sport.

“Non sarebbe stato un grande problema, lo sarà se come sembra sabato mattina dovesse piovere” ha aggiunto da Aragon il ternano della Ducati.

SPORTAL.IT | 20-09-2019 15:39