Danilo Petrucci vuole convincere la Ducati

"Dovrò lottare per rimanere dove sono, l'obiettivo numero uno è correre ancora per la Ducati". Lo ha dichiarato Danilo Petrucci, in scadenza di contratto quest'anno con la Ducati e intenzionato a strappare il rinnovo.

"Fortunatamente la scelta dei piloti avviene in base a dei risultati, non facendo gare non si può scegliere o decidere nulla – ha aggiunto con un sorriso il pilota, classe 1990, ai microfoni di Sky Sport 24 -. Bisognerà fare il massimo, io già sono un paio di anni in questa situazione e ne ho sempre tratto il meglio, quindi non mi spaventa. Anzi non vedo l'ora di andare in moto".

SPORTAL.IT | 23-04-2020 15:05