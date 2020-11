Danilo Petrucci vuole lasciare un bel ricordo

Danilo Petrucci all’ultimo Gp con Ducati: “E’ la mia ultima gara in sella alla Ducati dopo sei anni, due dei quali trascorsi nel team ufficiale, e mi aspetto un fine settimana emozionante sotto tanti aspetti: voglio pensare solo a concludere questa avventura con un bel risultato e cercherò di dare il massimo per ottenerlo”.

Portimao pista inedita per tutti: “Nonostante abbiamo fatto un test a Portimão qualche settimana fa, girando con la Superleggera V4 stradale, nessun pilota ha esperienza in sella ad una MotoGP su questo tracciato, perciò partiremo tutti da zero e con pochissimi riferimenti a disposizione”.

OMNISPORT | 18-11-2020 18:08