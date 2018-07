Danilo vuole restare in A

Danilo ha tutte le intenzioni di restare in A. Ha detto 'no' a proposte dalla Grecia e dalla Turchia il 34enne difensore brasiliano, che è di troppo a Udine.

Il Frosinone, in particolare, valuta con attenzione il profilo del calciatore ex Atletico Paranaense e Palmeiras, in bianconero dal 2011 e recentemente accostato anche alla Spal: il club estense, però, non ha affondato il colpo. Così come il Bologna che a sua volta sembrava interessato.

I ciociari, in questa finestra di mercato, hanno già prelevato Perica dalla società friulana.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 14:55