Danimarca, come sta Eriksen dopo la grande paura: “Per 5 minuti sono morto”. Le drammatiche testimonianze dei compagni

L'ex centrocampista dell'Inter è stato salvato dal defibrillatore dopo un nuovo malore in campo in amichevole, ora si trova in ospedale

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Il replay di un brutto film già visto è andato in scena al 20′ dell’amichevolte tra Danimarca e Ucraina con i danesi avanti per 2-1 (gol di Patrick Dorgu, Maehle e Viktor Tsygankov): l’ex Inter Eriksen, durante una pausa di gioco, è finito improvvisamente a terra. Un’immagine che ha riportato immediatamente alla mente quella del 12 giugno del 2021 quando il giocatore spaventò e commosse il mondo durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020. Vittima di un malore, il trequartista si accasciò in campo mentre i compagni si strinsero in cerchio attorno a lui per impedire agli obiettivi invadenti di indugiare in particolari morbosi sul suo conto. Seguirono il lungo ricovero e la decisione di tornare in campo col defribillatore (cosa vietata in Italia). Proprio il defbrillatore ha salvato la vita al giocatore, oggi al Wolfsburg, dopo il nuovo collasso.

La scena che ha spaventato tutti

Eriksen si è portato una mano al petto prima di cadere a terra, mentre le telecamere si allontanavano. I giocatori di entrambe le squadre si sono riuniti in cerchio attorno al giocatore, il personale medico si è immediatamente precipitato in soccorso del danese. La partita è stata interrotta immediatamente, ma Eriksen era cosciente ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale universitario di Odense, con la moglie Sabrina al suo fianco. I tifosi presenti al Nature Energy Park, sotto shock, hanno immediatamente intonato cori di sostegno a Eriksen, mentre i paramedici accorrevano in suo aiuto. Il medico della nazionale danese, Morten Boesen, ha chiaramente detto che il defibrillatore impiantato a Eriksen, dopo l’arresto cardiaco subito nel 2021, gli ha salvato la vita .

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Il direttore della Federazione calcistica danese, Peter Moller, ha confermato che sono state adottate misure speciali per aiutare i membri della squadra, profondamente sconvolti dall’accaduto, a superare il trauma: “Ci siamo assicurati che nessuno torni a casa da solo. Tutti tornano a casa con i genitori, con la famiglia o in gruppo. So anche che il ct chiamerà ogni giocatore nei prossimi giorni per chiedere come stanno e se hanno bisogno di qualcosa.”

La solidarietà di compagni e avversari

Dopo aver ripreso conoscenza, Eriksen è stato portato all’ospedale universitario di Odense, con la moglie Sabrina al suo fianco. Il centrocampista del Wolfsburg ha ricevuto le cure per dieci minuti prima di rialzarsi in piedi, accolto da una standing ovation da parte dell’intero stadio. Il medico della nazionale danese Morten Boesen, che salvò la vita a Eriksen già 5 anni fa, ha confermato che l’ex giocatore dell’Inter si sottoporrà a degli esami in ospedale. Ha dichiarato: “Christian sta bene ed è uscito dal campo da solo. Il defibrillatore interno ha funzionato come previsto. Ha perso conoscenza per un breve periodo, ma si è ripreso molto rapidamente e siamo riusciti a contattarlo subito. Sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per determinare le cause dell’incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell’ospedale. Ma Christian sta bene. Mi ha chiesto di mandare i suoi saluti a tutti i giocatori e di dire loro che stava bene.”

L’ex giocatore dell’Arsenal e della Juventus Nicklas Bendtner ha trattenuto a stento le lacrime mentre commentava il triste episodio in qualità di opinionista per l’emittente danese TV2: “Sono immagini orribili e rovinano completamente il resto della serata. Il mio pensiero va alla famiglia e ai bambini, è una situazione difficile da vivere in questo momento. È la seconda volta che succede, e anche per me, che sono amico di Christian… è davvero terribile.” Messaggi di solidarietà sono arrivati da Manchester United, Wolfsburg e da tanti compagni ed ex compagni. Sconvolto il ct dell’Ucraina, l’italiano Andrea Maldera,che si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda durante la conferenza stampa post-partita: “Per rispetto nei suoi confronti, non sarebbe opportuno parlare di calcio in questo momento”.

La testimonianza di Eriksen

Interpellato dalla BBC ecco le prime parole di Eriksen: “Ricordo tutto tranne quei cinque minuti. Altrimenti ricordo tutto: la rimessa laterale, la palla che mi colpisce il ginocchio e poi non so cosa sia successo dopo. Mi sono svegliato con delle persone intorno e ho sentito una pressione sul petto, ho cercato di riprendere a respirare e non capivo bene cosa stesse succedendo. Non avevo idea di cosa fosse successo. Poi mi è venuto in mente: ‘È successo qualcosa alle mie gambe? Mi sono rotto la schiena?’ In ambulanza, ho sentito qualcuno chiedere per quanto tempo fossi rimasto privo di sensi e qualcuno ha risposto: ‘Cinque minuti’, e quella è stata la prima volta che ho capito di essere morto. Sono stato assente da questo mondo per cinque minuti, finché non sono riusciti a ripristinare il mio battito cardiaco. Ma ancora non riuscivo a credere che fossi io.”