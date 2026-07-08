Italia U19 ko ai rigori contro la Danimarca: niente Mondiale Under 20, fallimento Bollini

Gli Azzurrini cadono in Galles e chiudono nel peggiore dei modi l'Europeo di categoria, non centrando nemmeno la qualificazione per la kermesse mondiale Under 20

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Dopo aver mancato la qualificazione alle semifinali dell’Europeo Under 19, Danimarca ed Italia si giocavano oggi il pass per il secondo turno dei playoff validi per la qualificazione al Mondiale U20, in programma il prossimo anno tra Uzbekistan e Azerbaijan. Passa la Danimarca ai rigori, gli Azzurrini di Bollini mancano anche il Mondiale del 2027. Qui di seguito top e flop della partita andata in scena nel pomeriggio odierno a Bangor (Galles).

L’Italia U19 fallisce anche la qualificazione al Mondiale Under 20: passa la Danimarca ai rigori

Primi 45 minuti poveri di emozioni al “Bangor City Stadium”, teatro della sfida tra le formazioni U19 di Danimarca ed Italia. Gli Azzurrini di Alberto Bollini, eliminati nel girone dell’Europeo di categoria da Croazia ed Ucraina, non sbagliano l’approccio e creano i presupposti per il vantaggio, con Marello che impegna Breum-Harild al 21′. Ci provano anche Sala e Natali, con iniziative personali, ma senza particolare successo. Danesi non pervenuti in avanti, ma è 0-0 all’intervallo.

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Nella ripresa, sale in cattedra Pessina, bravissimo ad andare giù velocemente sulla conclusione ravvicinata di Legolas, che già pregustava il gol. Passano pochi minuti e arriva una tripla occasione per l’Italia: errore dei danesi al limite dell’area, Iddrissou calcia ma il portiere respinge; poi, il pallone finisce a Liberali, che calcia addosso a un difensore della Danimarca. Successivamente, Wiafe tira alto e vanifica gli sforzi azzurri. All’85’, il grande spavento per gli uomini di Bollini, con Gothler che semina il panico a ridosso dell’area italiana e viene fermato solo da un incredibile salvataggio sulla linea di Natali. 0-0 e tempi supplementari, con l’Italia che chiude la terza partita consecutiva senza realizzare nemmeno un gol.

Ai tempi supplementari, la chance più ghiotta capita sulla testa di Wiafe, neo calciatore del Genoa, che raccoglie un traversone dalla destra e da due passi colpisce in pieno il palo alla destra dell’estremo difensore avversario. Nella seconda frazione dell’extra-time, prevale la paura e non fioccano le palle gol, complice la stanchezza. Bravo Sala ad intercettare in extremis l’unico vero tentativo danese al 115′. Spazio ai calci di rigore, dove a prevalere è la Danimarca U19. Niente Mondiale U20 per gli Azzurrini.

La sequenza dei rigori di Danimarca-Italia U19

Ecco l’ordine dei tiratori e l’esito delle conclusioni dagli 11 metri:

Coletta (Italia) – GOAL

Sondergaard (Danimarca) – GOAL

Marello (Italia) – GOAL

Gothler (Danimarca) – NO GOAL

Natali (Italia) – NO GOAL

Laerke (Danimarca) – GOAL

Wiafe (Italia) – GOAL

Kirk (Danimarca) – GOAL

Iddrissou (Italia) – GOAL

Abrahamsen (Danimarca) – GOAL

Elimoghale (Italia) – NO GOAL

Stuker (Danimarca) – GOAL

Top e Flop dell’Italia U19

TOP

Marello voto 6,5: Sua una delle poche occasioni azzurre nella prima frazione di gioco. Il suo sinistro, però, viene deviato dal portiere avversario.

voto 6,5: Sua una delle poche occasioni azzurre nella prima frazione di gioco. Il suo sinistro, però, viene deviato dal portiere avversario. Pessina voto 6,5: La sua super parata su Legolas, al minuto 53, tiene a galla l’Italia U19, consentendo ai ragazzi di Bollini di restare in partita fino alla fine. Tira un sospiro di sollievo nel finale sul tiro di Moller, che lo grazia da buona posizione.

voto 6,5: La sua super parata su Legolas, al minuto 53, tiene a galla l’Italia U19, consentendo ai ragazzi di Bollini di restare in partita fino alla fine. Tira un sospiro di sollievo nel finale sul tiro di Moller, che lo grazia da buona posizione. Natali voto 7: Preciso, cattivo in pressione, intraprendente in fase di possesso. Il difensore dell’Italia risulta uno dei migliori contro la Danimarca e non è una novità. Clamoroso il suo salvataggio sulla linea al 92′, ad un passo dai supplementari.

FLOP

Liberali voto 5,5: Non al top della condizione, appare molto stanco in questa fase della stagione. Ha bisogno di vacanze dopo lo straordinario percorso con il Catanzaro di Aquilani. Il Como di Fabregas lo aspetta.

voto 5,5: Non al top della condizione, appare molto stanco in questa fase della stagione. Ha bisogno di vacanze dopo lo straordinario percorso con il Catanzaro di Aquilani. Il Como di Fabregas lo aspetta. Idele voto 5,5: Bene in fase difensiva, meno quando la palla ce l’ha l’Italia di Bollini. Salta difficilmente l’uomo sull’out di destra, ma è attento in ripiegamento.

voto 5,5: Bene in fase difensiva, meno quando la palla ce l’ha l’Italia di Bollini. Salta difficilmente l’uomo sull’out di destra, ma è attento in ripiegamento. Iddrissou voto 5,5: Entra con buon piglio, ma non riesce ad incidere come suo solito. Si allarga troppo spesso sul versante mancino, perdendo lucidità in zona gol. Imprecisi un paio di colpi di testa del numero 9.

Top e Flop della Danimarca U19

TOP

Moller voto 6,5: Centrocampista interessantissimo della selezione danese, già con esperienza in massima serie nazionale. Costante spina nel fianco per la difesa azzurra, va ad un passo dal gol vittoria al minuto 85, sfiorando il palo alla sinistra di Pessina.

voto 6,5: Centrocampista interessantissimo della selezione danese, già con esperienza in massima serie nazionale. Costante spina nel fianco per la difesa azzurra, va ad un passo dal gol vittoria al minuto 85, sfiorando il palo alla sinistra di Pessina. Sondergaard voto 6,5: Leader difensivo della nazionale U19, si fa rispettare con qualità e fisicità, senza dimenticare la costruzione dal basso imposta dal proprio ct.

voto 6,5: Leader difensivo della nazionale U19, si fa rispettare con qualità e fisicità, senza dimenticare la costruzione dal basso imposta dal proprio ct. Gustafsen voto 6,5: Molto attivo sulla sua corsia di competenza, dimostra di avere già uno status da nazionale maggiore. Caratteristiche fisiche e tecniche di assoluto livello.

FLOP