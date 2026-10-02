Danimarca-Portogallo, moviola: Goncalo Ramos croce e delizia, c’è vita oltre Ronaldo, gestaccio di Hojlund

La prova dell’arbitro Balakin Referee al Parken di Copenaghen in Nations League analizzata al microscopio, il fischietto ucraino ha ammonito due giocatori

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Arbitraggio all’inglese per l’arbitro Balakin che aspetta il 79’ per estrarre il primo cartellino giallo ma nessun errore particolare con il Var che non è dovuto mai intervenire. Vediamo cosa è successo al Parken di Copenaghen,

Danimarca-Portogallo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 13′ il gol di Cancelo su assist di Goncalo Ramos, schierato al posto di Ronaldo che ha lasciato il ritiro della nazionale. Al 23′ pareggia Damsgaard ma al 25′ è proprio Ramos a siglare il 2-1 per i portoghesi. Scatenato anche nel pressing il bomber del Milan che al 41′ sfiora il raddoppio: Leão recupera palla in area e crossa per l’attaccante che costringe Hermansen a una bella parata.

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L’esultanza speciale

Al 53′ valido il gol di Hojlund festeggia… alla Cristiano Ronaldo con il celebre Siuuuu. L’attaccante del Napoli a fine partita ha anche spinto Jorge Jesus il ct portoghese che col suo atteggiamento ha determinato l’addio del portoghese alla Nazionale. Jesus voleva salutare il danese che però lo ha allontanato quasi a brutto muso, una maniera chiara per far capire da che parte sta. Al 62′ ancora palla gol per Ramos Ramos che a tu per tu con il portiere manda però alto sopra la traversa. Al 67′ valido il gol di Vitinha. Primi due gialli a cavallo dell’80’, rispettivamente per Mohamed Daramy e Neves. All’87’ valido il gol di Neves e dopo 5′ di recupero finisce 2-4.

Chi è l’arbitro Balakin

Mykola Balakin, la scelta dell’Uefa per Danimarca-Portogallo, è nato a Kiev nell’89: esordisce nella massima serie ucraina il 18 luglio 2015 in un match tra Olimpik Donec’k e Čornomorec. Nel 2017 diventa internazionale ed esordisce a livello europeo il 6 luglio 2017 in match di Europa League tra İnter Baku e Mladost Lučani.. Ha partecipato ad Euro2024 in Germania nel ruolo di quarto ufficiale o riserva di assistente arbitrale ed ha svolto il ruolo di IV uomo nella Supercoppa UEFA 2024, diretta dallo svizzero Schärer. Ha diretto anche l’Italia nella trasferta in Moldavia dello scorso novembre.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 4 vittorie dei danesi, 2 pareggi e 11 successi dei lusitani.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berkut e Matyash con Zabroda IV uomo, l’inglese Attwell al Var e Kopiievskyi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mohamed Daramy, Neves.