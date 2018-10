D'Anna a rischio: tre nomi per la panchina

La panchina di Lorenzo D’Anna è in pericolo.

La società non è soddisfatta delle prestazioni della squadra, ultima in classifica, e starebbe valutando un cambio nella guida tecnica. Secondo Tuttosport, tra i candidati per la panchina del Chievo ci sarebbe Davide Nicola, allenatore che riuscì a salvarsi in Serie A (stagione 2016/2017) con il Crotone. Non solo Nicola: i clivensi tengono vive le ipotesi Iachini e Di Carlo. Più lontana, invece, la pista che porta a Cesare Prandelli.

Il Chievo ha dato l’ultimatum a D’Anna: se contro il Milan non arriverà un risultato positivo, sarà esonero.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 14:30