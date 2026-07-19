Darderi, che tracollo a Bastad: racchetta spaccata e spogliarello, il titolo va a Rublev. Tsitsipas riemerge dalla crisi

Darderi parte bene poi crolla nettamente contro Rublev a Bastad, mettendo in piedi anche una scenata a cavallo dei due set con tanto di racchetta spaccata e maglietta strappata

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Non riesce il bis a Bastad a Luciano Darderi, che in finale contro Andrey Rublev accusa un crollo di gioco ed emotivo a cavallo tra i due set che permette al russo di conquistare il torneo e interrompere l’astinenza di titoli che durava da oltre un anno. Ottimi segnali anche da Stefanos Tsitsipas, che dopo una lunga crisi è tornato a vincere un torneo del circuito maggiore all’ATP 250 di Gstaad.

Darderi cede a Rublev, il titolo di Bastad va al russo

Giornata no per Darderi oggi in finale a Bastad, dove dopo un buon inizio di match è crollato nettamente sotto i potenti colpi di Rublev. E pensare che l’azzurro era stato anche il primo a guadagnarsi una palla break nel quinto game senza però riuscire a sfruttarla. Sprecata l’occasione in suo favore il match prende una piega sempre più favorevole al russo, che inizia a mettere pressione in risposta a Luciano, che nel decimo game accusa un black out e inizia a commettere vari errori che concedono a Rublev due palle set che sfrutta per conquistare il parziale per 6-4.

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Il momento negativo di Darderi continua purtroppo anche a inizio secondo set, dove finisce col subire immediatamente un break. Sotto nel punteggio Luciano prova a reagire facilitato anche da un leggero calo nel rendimento del russo, ma dopo un lungo game ai vantaggi e una palla break non sfruttata dall’azzurro Rublev tiene la battuta e consolida il break. Passato il momento di difficoltà Andrey torna a servire alla grande e a non concedere più chance a Darderi, che crolla rapidamente con il risultato finale di 6-4 6-3 in circa un’ora e un quarto. Una vittoria importante per il russo, che torna a battere un giocatore della top-20 dopo quasi un anno e a vincere il primo torneo ATP del 2026 e il primo dall’ATP 500 di Doha di febbraio 2025.

Crollo nervoso di Darderi: Luciano spacca la racchetta e si strappa la maglia

Il black out accusato da Darderi a cavallo tra primo e secondo set è stato anche accompagnato da un vistoso crollo emotivo dell’azzurro, protagonista inizialmente di un gesto di rabbia dopo l’errore che ha concesso a Rublev il secondo e decisivo set point nel primo parziale, con Luciano che lancia violentemente la racchetta spaccandola, e poi – una volta perso il set – di una sorta di spogliarello strappandosi vistosamente la maglietta, ricevendo un inevitabile warning.

Tsitsipas riemerge dalla crisi

Rublev non è stato però l’unico top player (o ormai ex tale) oggi a conquistare il primo titolo ATP dopo una lunga astinenza. Prima di quella di Bastad si è tenuta infatti la finale del 250 di Gstaad, dove abbiamo potuto apprezzare una versione deluxe di Tsitsipas, che dopo un lungo periodo di crisi è tornato a mostrare a tratti quel tennis brillante che lo aveva reso n°3 al mondo battendo in finale Rapahel Collignon e vincendo così il suo primo titolo nel circuito maggiore dopo quello vinto a Dubai nel marzo del 2025.