Darderi, figuraccia ad Amburgo contro De Minaur: litiga con l'arbitro, si lamenta del campo e crolla 6-0 6-3

Dopo il 6-1 6-1 rimediato da Ruud a Roma, altra "lezione" per Luli: il Diavolo della Tasmania gioca in modo chirurgico e la spunta in due set, l'italiano è troppo nervoso.

Luciano Darderi sta vivendo probabilmente il miglior momento della sua carriera, una crescita testimoniata dai risultati conseguiti negli ultimi tornei e dalla crescita vertiginosa nel ranking ATP. Ogni volta che c’è da fare lo step ulteriore e decisivo, però, il campione di Villa Gesell sembra esser condannato a venir meno sul più bello. Se a Roma era crollato in semifinale, stravolto dalla stanchezza e forse dall’esaltazione, ad Amburgo ha ceduto di schianto nei quarti di finale. Ruud al Foro Italico gli aveva rifilato un pesante 6-1 6-1, in Germania è stato invece De Minaur a concedergli appena un game in più: 6-0 6-3.

Amburgo, discussione tra Darderi e giudice di sedia

Il “Diavolo della Tasmania” ha sfoggiato una forma da Roland Garros, cominciando subito il match nel modo migliore: concentrato, lucido, essenziale, determinatissimo ad accorciare il più possibile gli scambi. Darderi, invece, ha iniziato ben presto a polemizzare. Nel secondo game, ad esempio, ha avuto una discussione col giudice di sedia Adel Nour, con cui s’è lagnato a proposito delle condizioni del campo, del rischio scivolamento e dei rimbalzi irregolari. Lamentele tanto plateali quanto inutili, che hanno fatto perdere a Luli solo energie preziose a livello mentale e nervoso. Risultato? Clamoroso 6-0 per l’australiano.

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De Minaur è perfetto, Darderi invece sbaglia quasi tutto

Evidenti i gesti di frustrazione del giocatore italiano, come quando ha sparacchiato volontariamente fuori una seconda di servizio a uscire del rivale. Persino l’arbitro, forse memore della discussione di inizio gara, ha cominciato a ridacchiare in più circostanze di fronte agli show di Darderi, che al termine di ogni scambio ha avuto modo di dolersi delle condizioni della terra battuta. L’azzurro, per lo meno, è riuscito a rompere il ghiaccio, conquistando finalmente il suo primo game nella partita. Ma De Minaur ha ripreso ben presto a correre, scappando via fino al 5-1 e arrivando a servire per il match.

Flop azzurro, il “Diavolo della Tasmania” vola in semifinale

A un passo dal baratro, Darderi ha avuto un sussulto d’orgoglio. Ha provato anche a conquistare il freddo pubblico tedesco, l’istrionico italo-argentino di Villa Gesell. Dop aver piazzato un controbreak e accorciato sul 5-3, ha quasi creduto nella miracolosa rimonta. Ma il nono gioco della seconda frazione, iniziato con lo 0-30 per Darderi, ha certificato la vittoria del più esperto australiano. In semifinale De Minaur se la vedrà con Tommy Paul, reduce dalla turbolenta sfida con Daniel Altmaier in cui il tedesco ha rischiato la squalifica. Nell’altro match, invece, la sfida tra outsider: Aleksandar Kovacevic, lucky loser, e Ignacio Buse, proveniente dalle qualificazioni.