Darderi-Jodar, il fumo dell’Olimpico manda in tilt il sistema: match sospeso. Il calcio si prende la rivincita

Il primo match della storia del tennis a essere sospeso per nebbia, anzi per fumo. Il primato poco invidiabile arriva agli Internazionali di Roma con il match dei quarti di finale tra Luciano Darderi e Rafa Jodar che viene fermato a causa del fumo dei fuochi d’artificio che arriva dallo stadio Olimpico a seguito della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.
- Il match sospeso nel primo set
- La tensione prima della ripresa del gioco
- La rivincita del calcio dopo il caso derby
Il match sospeso nel primo set
Sul risultato di 6-5 e 0-15 a favore di Jodar, sul Centrale di Roma arriva una strana nebbia. I presenti però capiscono che non si trattano di un fenomeno meteorologico quanto del fumo dei fuochi di artificio utilizzati per i festeggiamenti della vittoria dell’Inter in Coppa Italia contro la Lazio. Il primo a sollevare il problema è Luciano Darderi che si rivolge al giudice di sedia e al direttore del torneo Lorenzi per segnalare che fa fatica a vedere la pallina. Il problema principale però è un altro, il sistema elettronico delle chiamate non funziona a causa proprio del fumo.
La tensione prima della ripresa del gioco
Luciano Darderi è netto, in quelle condizioni non si può giocare. Ma il momento della partita è molto teso. Dall’altra parte della rete lo spagnolo Jodar vorrebbe continuare con la partita, sembra piuttosto nervoso e in un primo momento non capisce che la sospensione non è dettata dalla richiesta del giocatore italiano quanto dal problema al sistema. A diventare grande protagonista è il giudice di sedia che si deve barcamenare in una situazione difficile con contatti costanti con gli organizzatori. Poi segnala a giocatori e al pubblico: “Il sistema va riavviato, servono 5-7 minuti per il ripristino”. In realtà di minuto ne passa qualcuno di più e alla fine arriva la soluzione: “Riprendiamo con il warmup per capire se funziona tutto”. Passa ancora qualche minuto prima che la partita possa riprendere regolarmente anche se il fumo non si è ancora completamente diradato.
La rivincita del calcio dopo il caso derby
Negli ultimi giorni nel mondo del calcio più che i risultati di campo a tenere tutti impegnati in una polemica infinita è la data della penultima giornata di campionato, o meglio del derby tra Roma e Lazio. La partita era prevista in un primo momento per domenica rischiando però di andare in contemporanea proprio con la finale degli Internazionali di Roma e creare un problema di ordine pubblico. La Lega serie A ha in un primo momento deciso di anticipare la partita (e le altre gare che vanno giocate in contemporanea alle ore 12.30) ma è arrivata la decisione del Prefetto che ha spostato il derby a lunedì sera. Una situazione che ha visto una forte contrapposizione tra il calcio e il tennis che ha visto quest’ultimo avere la meglio. E il fumo arrivato dai festeggiamenti dell’Olimpico proprio mentre i tifosi affollavano le strade all’uscita dallo Stadio, è sembrato quasi come una rivincita. Una piccola bega tra due vicini di condominio che però ha regalato anche un momento unico per il tennis e gli Internazionali.