Darderi rovina degli Internazionali da sogno: il gesto maleducato, la delusione del bimbo e le mancate scuse

Il comportamento del tennista italiano al momento dell’ingresso in campo nella semifinale contro Ruud finisce nel mirino dei social: “Mai visto comportamento più arrogante”

Un passo falso, evidente. Il doppio 6-1 con cui Ruud ha spazzato via le velleità di Luciano Darderi non rappresentano il momento peggiore del tennista italiano. L’ansia del match più importante, la voglia di dare spettacolo e forse un po’ di immaturità hanno portato il tennista di origini argentine a commettere un errore evidente e che non c’entra niente con il tennis. Il suo ingresso in campo nella semifinale degli Internazionali resta una macchia che i social non sembrano intenzionato a perdonare.

L’ingresso in campo

Occhiali da sole enormi (anche se non è esattamente la giornata giusta), il passo spavaldo e poi un gesto che è diventato virale. Luciano Darderi è riuscito nel giro di pochi secondi a inimicarsi tutti agli Internazionali di Roma. Forse preso dalle vittorie degli ultimi giorni, il tennista di origini argentina si è lasciato trasportare nella direzione sbagliata prima della semifinale contro il norvegese Ruud. L’ingresso in campo da rito prevede che i due tennisti prendano per mano un bimbo per poi andare verso le panchine. Il norvegese lo fa, Darderi con la sua andatura molleggiante invece lo lascia lì in attesa. La delusione del bimbo ipovedente è chiarissima, quel contatto mancato è anche fonte di incertezza e prova a chiudere a qualcuno dell’organizzazione cosa fare. Mentre Luciano si avvia verso la panchina con i suoi occhialoni, la scena è bruttissima.

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La lite con il pubblico

C’erano sicuramente aspettative diverse per la semifinale contro Casper Ruud. Il norvegese è uno di grandi specialisti della terra rossa, un giocatore esperto e solido e forse Darderi arrivava troppo stanco all’appuntamento dopo la battaglia di mercoledì contro Jodar. Sta di fatto che l’azzurro non è mai stato in partita, pagando forse anche i continui rinvii per la pioggia e si è lasciato letteralmente travolgere dal suo avversario. Il pubblico non l’ha presa bene al punto che qualcuno gli ha urlato: “Abbiamo pagato”, con Luciano che gli ha risposto a porgergli la racchetta.

Alla fine del match sono arrivate le scuse per la brutta prestazione ma non per il gesto al momento del suo ingresso in campo: “Ero molto stanco e mi scuso con le persone che sono venute a vedere il match se non avevo energia. E’ stata una settimana da sogno, forse il miglior torneo della mia vita”.

Luciano rovina tutto

Un torneo di altissimo livello, la prima semifinale in un Masters 1000 a Roma davanti a un pubblico che lo ha sostenuto con calore. Ma ora Darderi deve fare i conti con le critiche che sono durissime e che rischiano quasi di rovinare il bellissimo percorso fatto agli Internazionali. La clip del suo ingresso in campo è diventata virale diventando oggetto di critiche molto severe: “Purtroppo questa cosa di Darderi, tra maleducazione, manfrine col caffè, gli occhiali da ramarro, il bambino perso che lo guarda e poi cerca di seguirlo, hanno rovinato completamente tutto quanto fatto da Luciano nel torneo”, scrive Claudio. Le critiche sono tantissime, in Italia e all’estero: “Ti devi scusare e ti devi vergognare per la tua maleducazione. Per me sei da squalifica”, sostiene Lucia. Andrea commenta così l’episodio: “Il fatto che Darderi sia entrato senza dare la mano a quel bimbo impoverente la trovo una cosa non giustificabile. Non ricordo una scena tanto arrogante nei confronti di un ragazzino”.