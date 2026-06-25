Darderi cede a Borges a Mallorca tra mille rimpianti. A Wimbledon saranno 7 gli italiani nel main draw

Era l'ultimo giocatore rimasto in campo prima di Wimbledon, ma Darderi a Mallorca è uscito ai quarti, battuto da Nuno Borges. Nello slam londinese "appena " 7 italiani in ballo: Luli testa di serie 14

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Era l’ultimo italiano rimasto in ballo nella settimana che precede Wimbledon, ma la corsa di Luciano Darderi a Mallorca s’è fermata ai quarti di finale,. Dove ha trovato in Nuno Borges un ostacolo troppo arcigno da superare: col punteggio di 7-6 6-4 il lusitano s’è preso la semifinale del torneo sull’erba delle Baleari, andando a sfidare Ethan Quinn nella semifinale in programma domani. Per Darderi, dopo il convincente successo su Hanfmann all’esordio sulla superficie verde, uno stop non così imprevisto, ma che non fa scattare neppure chissà quale allarme. Perché in fondo sull’erba quel che verrà sarà tutto di guadagnato, e l’italo-argentino è il primo a sapere che a Wimbledon sarà tutta un’altra storia.

Darderi lotta, ma si butta via sempre sul finale del set

A Borges è servita un’ora e 37’ per piegare la resistenza del figlio di Gino. Che ha lottato con le armi di cui dispone, pagando a caro prezzo piccoli passaggi a vuoto. Tutto sommato la prova del 24enne di Villa Gesell è stata come nelle attese: nel primo set ha servito bene nei primi tre turni di servizio, poi nel settimo ha dovuto affrontare la prima palla break, riuscendo comunque a sventarla. Inevitabile l’epilogo al tiebreak in un set dominato dai servizi, ma nel momento clou Luli s’è letteralmente perso: ha aperto la serie con un doppio fallo, poi dopo essere finito sotto per 4-1 ha spento la luce, con tre punti consecutivi del rivale buoni per chiudere sul 7-1 un tiebreak a senso unico.

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Le due palle break annullate nel secondo gioco del secondo set suonano già da monito per Darderi, che deve fare i conti anche con un piccolo problema fisico, tanto da richiedere l’intervento del fisioterapista per ottemperare al fastidio (non prima di aver salvato altre due palle break). Il momento che decide la gara arriva nel settimo gioco, dove è Darderi ad avere due opportunità per andare a brekkare il lusitano, che con 4 punti consecutivi risale da 15-40 e mantiene lo status quo. Succede lo stesso nel nono gioco, e quando l’italiano va a servire per restare nel set, qualcosa va storto e Borges ne approfitta per trovare il break e chiudere sul 6-4, lasciando a Luciano la sensazione di una mezza incompiuta (pesa il 48% di punti ottenuto con la seconda).

Wimbledon con “soli” 7 italiani in tabellone

Da lunedì ci sarà spazio solo per pensare a Wimbledon. Con l’Italia che si presenterà senza rinforzi nel tabellone maschile, dal momento che nessuno dei 10 impegnati nel tabellone cadetto hanno trovato il modo per superare i tre turni di qualificazione previsti.

Saranno 7 i tennisti italiani nel main draw: Sinner (testa di serie numero 1) e Cobolli (9) precedono Darderi, che sarà numero 14 del seeding. A seguire Sonego, Bellucci, Arnaldi e Berrettini, con l’assenza decisamente rimpianta di Lorenzo Musetti, costretto ai box proprio come Carlos Alcaraz. Church Road chiama l’Italia: dietro Sinner c’è comunque un contingente che vuol fare strada.