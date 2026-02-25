Dargen D'Amico cita Carlos Raposo a Sanremo: calciatore o impostore, la storia incredibile del Kaiser brasiliano

Carlos Kaiser: tredici anni da calciatore professionista, undici club di appartenenza e nemmeno una presenza in campo. Chi è il calciatore citato al Festival da Dargen D'Amico

Sul palco del Festival di Sanremo, tra musica, spettacolo e racconti fuori copione, è riemersa una delle storie più incredibili del mondo del calcio. A riportarla sotto i riflettori è stato Dargen D’Amico con una citazione, parte del testo della canzone “Ai Ai”: Carlos Henrique Raposo, passato alla storia con il soprannome di Carlos Kaiser. Perché c’entra il calcio e chi è Raposo?

Si tratta di un personaggio diventato leggenda perché ha vissuto per anni da calciatore professionista senza esserlo davvero. Non un talento mancato, non un campione sfortunato, ma un uomo che è riuscito a trasformare l’apparenza in una carriera professionistica.

Incredibile l’effetto ottico nelle statistiche riportate dagli annali che ne rendicontano gol e presenze: undici club di appartenenza e, alla voce gare giocate e gol segnati, il numero è sempre lo stesso. Zero. E senza mai giocare ha anche vinto uno scudetto: Campionato Carioca, 1987/88 nelle file della Fluminense.

La canzone AI AI di D’Argen D’Amico

Nella serata di ieri, Dargen D’Amico ha portato al Festival di Sanremo la canzone “AI AI”, nel quale c’è un passaggio che richiama proprio Carlos Henrique Raposo, il mitologico Kaiser brasiliano.

Una citazione che non è solo una strizzata d’occhio nostalgica, ma diventa metafora perfetta dei tempi moderni: nell’epoca dell’intelligenza artificiale e delle identità digitali, la storia di chi costruì una carriera più sull’artificio che sui gol suona incredibilmente attuale.

Ho litigato con un dj

Suonava solo la hit parade

Sai, se metti le canzoni giuste

La festa vola come Nureyev

In Italia, troppa arte

Piedi più belli delle scarpe

Prendiamo un giorno di riposo

Dai, trova il modo, Carlos Raposo

Il sogno nato a Rio e la scelta che cambia tutto

La storia di Raposo inizia in Brasile, più precisamente a Rio de Janeiro, dove Carlos cresce inseguendo il sogno di milioni di ragazzi brasiliani: diventare un calciatore professionista. Il fisico è quello giusto, l’atteggiamento pure; sicuro di sé, affascinante, sempre perfettamente inserito negli ambienti sportivi.

Non a caso entra anche nei settori giovanili di club prestigiosi come Botafogo e Flamengo, ma è proprio in quegli ambienti sofisticati che arriva la presa di coscienza più dura: il talento non è sufficiente per emergere davvero. In tanti casi come questo, molte persone avrebbero mollato, ma Carlos Henrique non lo fece e, se non avrebbe potuto diventare un grande calciatore, avrebbe provato a vivere quantomeno come loro.

La strategia perfetta per non giocare mai

Raposo firma il primo contratto e, poco dopo, arriva un infortunio. Sempre credibile, sempre tempestivo, sempre difficile da smentire. In un calcio lontano anni luce da controlli medici sofisticati e tecnologie diagnostiche immediate, bastava poco per restare ai box per settimane o mesi.

Per rendere tutto realistico, curava in modo maniacale la preparazione atletica, partecipava alle sedute fisiche, si mostrava professionale, ma evitava qualsiasi esercizio con il pallone: il campo, secondo la sua strategia, era il vero nemico da tenere a distanza. Parallelamente alla “vita da calciatore” costruiva relazioni, tante e strategiche. Il “Kaiser” diventava amico dei giocatori più importanti, frequentava dirigenti, conquistava allenatori con simpatia e sicurezza; mentre il passaparola faceva il resto. Veniva ingaggiato non per ciò che faceva, ma per ciò che gli altri dicevano di lui.

Il genio della messinscena

Quando serviva rafforzare la sua immagine, Kaiser inscenava telefonate con presunti club europei interessati a lui, simulava conversazioni con calciatori famosi, millantava offerte internazionali.

Tra gli episodi più curiosi e interessanti se ne rammenta sicuramente uno. Carlos Henrique, infatti, fu convocato per una partita col rischio di finire in panchina e magari entrare in campo. Per evitare lo scenario, Kaiser scatenò quindi una rissa con alcuni tifosi sugli spalti prima ancora del fischio d’inizio e quella azione gli costò l’espulsione.

La spiegazione fornita alla società fu sorprendente ed efficace: stava difendendo l’onore del suo allenatore e, invece di essere punito, viene premiato con un aumento di stipendio: insomma la recita fu perfetta.

Tredici anni di carriera senza partite

Il risultato è uno dei paradossi più incredibili della storia dello sport. In oltre tredici anni di attività, Carlos firma contratti con numerose squadre, tra cui Bangu, Fluminense, América e perfino l’Ajaccio in Europa. Il bilancio sportivo è di nessun gol segnato, nessuna partita completata, nessuna vera prestazione degna di nota. Eppure stipendi regolari, trasferimenti, notorietà e vita da professionista non sono mai mancati.

La leggenda del calcio senza campo

Keiser riuscì in ciò che sembrava impossibile: trasformare la percezione in realtà. Una “truffa” sportiva scientemente riuscita attraverso una operazione di costruzione dell’immagine.

Oggi lavora come personal trainer, lontano dai riflettori del calcio giocato ma la sua storia continua a riemergere, fino a finire sul palco di Sanremo: Carlos Kaiser, il calciatore che non ha mai calcato per davvero l’erba di un campo da gioco.