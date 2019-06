Darijo Srna saluta il Cagliari

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Dario Srna ha annunciato l’addio al Cagliari dopo una sola stagione.

"Carissimi amici, carissimi compagni di squadra, carissimi tifosi e tutti voi che vivete per questa squadra e che l’amate. È difficile trovare delle parole giuste con cui potrei esprimere la fierezza di trovarmi tra voi alla fine del mio cammino calcistico – ha scritto Srna, che non chiarisce quindi se si tratta anche di un addio al calcio – Di aver conosciuto tra voi dei veri amici, grandi giocatori e ancora più grandi persone. Quest’anno che ho passato tra voi rimarrà speciale per me. Da uomo, da sportivo, non potrò mai dimenticare il supporto e l’amicizia che ho sentito tra voi, non potrò mai dimenticare l’amore dei tifosi e di tutti voi nel club. Auguro a tutti voi tutto il meglio nei giorni e negli anni che verranno, sia sul campo di calcio, sia fuori di esso. Grazie a tutti dal cuore, soprattutto ai compagni di squadra, ai tifosi, agli allenatori, al presidente e a tutti i membri del club. Io rimarrò per sempre il vostro tifoso. Vi Voglio Ancora una Volta Salutare e Ringraziare ricordando con orgoglio questo Detto della grande famiglia del Cagliari. “Una terra, un popolo, una squadra”.

Srna, classe '82, era arrivato a Cagliari giusto un anno fa, il 22 giugno 2018, firmando un contratto di un anno: per l’ex capitano della Croazia 26 partite di campionato e due di Coppa Italia, senza fgol.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 12:51