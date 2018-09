Dario Biasi: "Frosinone da imitare"

L'ex difensore di Frosinone e Verona Dario Biasi ai microfoni di Europa Calcio ha parlato dei ciociari, impegnati in serata contro la Sampdoria: "Sicuramente sarà una partita dura, la Sampdoria è forte, hanno un grande allenatore. Il Frosinone è una squadra nuova, rientrerà Ciofani. I giocatori si inizieranno a conoscere e andrà sicuramente meglio".

La situazione di Campbell: "Credo che una volta entrato in forma sia fondamentale per il Frosinone. La società è da imitare per gli investimenti fatti sia per la squadra che per la città".

"Il mio futuro? Ora sto giocando, ma dopo vorrei allenare. Ho già preso il patentino ma fino a che mi diverto, gioco".

SPORTAL.IT | 15-09-2018 11:10