Dario Dainelli dice stop e consiglia i Della Valle

A meno di un mese dal 40° compleanno, Dario Dainelli annuncia l’addio al calcio.

L’ex difensore, tra le altre, di Chievo e Fiorentina ha disputato l’ultima stagione in B con il Livorno, conclusa con la conquista della salvezza.

“Quest'anno ho giocato vicino a casa con il Livorno, fortunatamente siamo riusciti a centrare l'obiettivo della salvezza diretta, ma adesso ho deciso di cambiare vita e di lasciare il calcio giocato" ha detto Dainelli a Tele Iride.

Poi, una battuta sul momento della Fiorentina e in particolare sullo sfogo dei Della Valle: "Essendo stato diversi anni a Firenze conosco bene i Della Valle e so quanto tengono alla Fiorentina, a dispetto di cosa possono pensare i fiorentini. In tante occasioni però non sono riusciti a far trasparire la loro emozione e questa è una pecca per una città passionale come Firenze".



