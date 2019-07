Dario Dainelli torna alla Fiorentina

Un mese dopo l’annuncio dell’addio al calcio, Dario Dainelli è già pronto per iniziare la nuova carriera da dirigente.

L’ex difensore pisano, infatti, che nell’ultima stagione ha conquistato la salvezza in Serie B con il Livorno, è tornato alla Fiorentina con il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Dainelli ha indossato la maglia gigliata dal 2004 al 2010, portando anche la fascia di capitano per cinque stagioni.

Questo il comunicato dei viola: "La Fiorentina è felice di riabbracciare Dario Dainelli che entra a far parte della Società con il ruolo di Supervisore dell’Area Tecnica. Dainelli ha indossato la maglia viola dal 2004 al 2010 di cui è stato capitano per 5 stagioni. A Dario va il nostro bentornato e un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico”.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 13:32