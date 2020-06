Dario Silva: "Pantani sempre nel mio cuore"

L'ex attaccante del Cagliari Dario Silva in una diretta Instagram ha parlato della sua passione per il ciclismo, innescata da Marco Pantani: "E' iniziata quando ho visto il primo Giro d'Italia, e quanto faceva Pantani. Sono andato a vedere dal vivo le tappe, l'ho conosciuto e mi ha regalato una delle sue bandane. Ho alcune maglie con il suo autografo, lui adesso è sempre con me, nel mio cuore. Se tu guardavi la sua faccia, la sua concentrazione, sapevi quando era pronto per partire in salita. Mi ha fatto molto piacere parlare con lui".

Dario Silva progetta di creare una propria squadra di ciclismo, e ha tanti amici nel mondo delle due ruote: "Ci sono tanti ciclisti che conosco e con cui mi piace parlare: Fabio Aru, Rominger, sono orgoglioso di loro, sono dei grandi veramente", le parole ripresa da Gazzetta.tv.

