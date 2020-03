Darius Johnson-Odom si sente in gabbia

"Se le società sono preoccupate che i giocatori americani non siano poi in grado di tornare indietro (in Italia, se vanno in America, ndr), come pensate che ci sentiamo noi che non possiamo tornare a casa?". A scriverlo, sul proprio account Twitter, è stato Darius Johnson-Odom, attualmente in forza alla Grissin Bon Reggio Emilia e tutt’ora in Italia.

"Contenerlo in 3 settimane non è realistico" ha aggiunto l’ex Cantù e Sassari riferendosi al Coronavirus.

Da Trieste sono intanto andati via tre americani, stando a quanto riferisce il ‘Piccolo’. Hanno fatto ritorno negli Stati Uniti Ricky Hickman, Dequan Jones e Akil Mitchell.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 17:30