Darius Thompson fa felice Brindisi

Dopo la fine anticipata della stagione 2019-2020, l'Happy Casa Brindisi pensa già alla prossima annata. Il club pugliese ha annunciato la permanenza di Darius Thompson.

Il contratto in essere è stato rimodulato e firmato dalle parti. Alla prima esperienza in Italia, la 25enne guardia americana ha ben figurato nella doppia competizione Lega A e Champions League mostrando le proprie doti da playmaker e realizzatore risultando il terzo miglior tiratore dalla distanza del campionato con il 46% da 3 punti e una media di 11.6 punti a partita.

"Ci teniamo a ringraziare Darius per aver accolto immediatamente la nostra proposta al fine di rimodulare un contratto già in essere per la prossima stagione – afferma il direttore sportivo dei pugliesi, Simone Giofré – Darius ha deciso di rimanere con noi per proseguire nel progetto tecnico iniziato questa stagione rinunciando a parte dell'ingaggio già pattuito per la prossima annata e testimoniando così di aver compreso all'istante la situazione di difficoltà creata dall'emergenza attuale".

SPORTAL.IT | 13-05-2020 14:31