Matteo Darmian ha fatto la sua scelta.

Della situazione del laterale, che interessa a Inter e Juventus, ma anche alla Roma, ha parlato José Mourinho."Vuole andare via" ha ammesso il tecnico del Manchester United.

"Credo che in situazioni del genere sia giusto che, davanti a un'offerta adeguata, si accontenti il calciatore. E' giusto che Darmian segua il suo istinto. Le proposte ricevute finora per lui, però, non si sono rivelate all'altezza" ha aggiunto il portoghese.

SPORTAL.IT | 26-07-2018 11:35