"Poche ore fa il Napoli ha offerto 18 milioni di euro al Manchester United per Matteo Darmian. La Juve è ferma a 13 milioni, lo United invece vuole 20 milioni".

A dirlo, ai microfoni di Radio Crc, è stato il giornalista Ciro Venerato.

Darmian in questa stagione ha giocato solo 17 partite tra campionato e coppe con la maglia dei Red Devil: la Juventus è da settimane in pole per l'ex terzino del Torino, ma l'offerta azzurra potrebbe cambiare le carte in tavola.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 15:30