Darmian-Juve, Mourinho propone uno scambio

Prosegue la trattativa tra Juventus e Manchester United per Matteo Darmian, giocatore nel mirino anche dell’Inter per la fascia destra.

I Red Devils, che hanno già rifiutato un’offerta da 12 milioni dei bianconeri per il terzino ex Torino, hanno chiesto di inserire nell’operazione il cartellino di Mario Mandzukic, obiettivo di Josè Mourinho per l’attacco.

Una proposta intrigante ma non apprezzata da Fabio Paratici e Giuseppe Marotta che considerano (al momento) incedibile il centravanti croato. Accordo ancora lontano tra i due club.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 04-07-2018 14:40