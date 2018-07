Inter in contatto con l'agente di Matteo Darmian. Secondo Sky i nerazzurri, che non riescono a fare passi avanti nella trattativa con l'Atletico Madrid per Vrsaljko, si sono messi sulla strada che porta al terzino del Manchester United, che questa estate lascerà la Premier League.

Il Biscione, che vuole proporre una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto, deve guardarsi dalla concorrenza di Juventus e Napoli.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 09:15