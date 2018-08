Darmian: "Voglio giocare di più"

Matteo Darmian, ai microfoni del Manchester Evening News, ha parlato del suo futuro nei Red Devils.

"Vedremo cosa succede perché non lo sappiamo ancora. Io voglio giocare più regolarmente, la scorsa stagione non ho giocato molto. Questo è il mio obiettivo e la mia ambizione, è per questo che ho parlato con il manager e anche con il club sul mio futuro".

Darmian interessa a diversi club di serie A, tra cui Juve, Inter e Napoli.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 15:25