Darussafaka e infortuni: Pianigiani cerca i rimedi

Un Darussafaka da battere ma anche più di un problema di formazione: Simone Pianigiani cerca i rimedi adatti per sconfiggere i turchi.

"Sarà una gara atipica – evidenzia il coach biancorosso -. Rispetto all’andata hanno cambiato allenatore e aggiunto tra gli altri Toney Douglas che ha speso quasi tutta la carriera nella NBA: è il secondo realizzatore di EuroLeague dopo Mike James e nell’ultimo mese ha messo a referto oltre 18 punti di media con percentuali elevate".

"Avremo solo Alen Omic come centro e poi proveremo a recuperare sia Brooks, che non si è allenato, e Burns per un assetto che dovremo improvvisare contro il loro atletismo e la loro stazza – aggiunge Pianigiani -. Anche sugli esterni avremo minutaggi da ridistribuire, pensando ai problemi influenzali di Andrea Cinciarini. Siamo abbastanza e siamo abbastanza orgogliosi da sentirci in corsa per i playoff e vogliamo restarci fino in fondo. Ci serve l’aiuto del pubblico".

SPORTAL.IT | 07-02-2019 19:15