Das, la rivelazione di Binotto

Il volante mobile, il sistema DAS con cui la Mercedes si appresta ad affrontare il Mondiale 2020 di Formula 1 ha diviso appassionati e addetti ai lavori.

Dal punto di vista regolamentare è tutto ok, da quello pratico lo diranno le piste, ma i primi risultati sembrano dar ragione a Hamilton e Bottas.

Dell’argomento ha parlato anche il team principal della Ferrari Mattia Binotto, durante la conferenza stampa che ha chiuso la quarta giornata di test al Montmelò, svelando un retroscena sorprendente: "Si tratta di qualcosa che abbiamo considerato in passato ma non l’abbiamo progettato e sviluppato. Credevamo che non avrebbe potuto funzionare bene per il nostro concetto di monoposto. Vediamo cosa faranno gli altri. Al momento è un punto interrogativo".



SPORTAL.IT | 26-02-2020 22:01