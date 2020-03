Data Juventus-Inter, Zhang torna a parlare

Dopo la bufera delle scorse ore relativa ai rinvii a pioggia delle partite di campionato per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il clima all’interno del calcio italiano sembra essersi tranquillizzato.

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha infatti plaudito alla decisione presa dal Governo e recepita dalla Lega Serie A di giocare a porte chiuse tutte le partite di campionato fino al prossimo 3 aprile, a cominciare dall’attesissima partita contro la Juventus di domenica 8 marzo.

In un’intervista alla BBC Zhang ha rilevato che “La salute pubblica deve essere messa al primo posto. Come Inter, quindi come club di calcio con milioni di tifosi al mondo, abbiamo la responsabilità e il dovere di dare l’esempio, applicando tutte le misure precauzionali in maniera corretta”.

“Giocare a porte chiuse è la cosa giusta da fare, è la scelta corretta affinché la gente non corra rischi. Giocare un match senza tifosi è difficile sotto molti punti di vista e non piace a nessuno, ma è necessario andare avanti con il calendario e con tutte le attività, privilegiando la salute pubblica sopra ogni cosa. Al momento è l’unica opzione percorribile, Non sono preoccupato del fatto che le partite a porte chiuse possano influenzare le prestazioni della squadra”.

Insomma, dopo il durissimo strappo aperto dal botta e risposta tra l’ad dei nerazzurri Beppe Marotta e il presidente di Lega Dal Pino e proseguito dall’ancora più duro attacco di Zhang allo stesso Dal Pino anche in casa Inter si guarda al futuro che vedrà la squadra di Conte in campo fino a maggio senza soluzione di continuità, eccetto la pausa per gli impegni delle Nazionali a fine marzo, in base ovviamente al destino dei nerazzurri in Europa League.

Zhang è poi tornato sulla Instagram Story contro Dal Pino che ha fatto tanto scalpore: “Come presidente di una squadra di calcio e come manager di una organizzazione coinvolta in questi eventi, non potevo accettare una proposta che avrebbe messo a repentaglio la salute delle persone. Non è importante di che partita si trattasse, non è importante che si rimandasse di 24 o 48 ore: sapevamo che la situazione non si sarebbe risolta in un lasso di tempo così breve. Ho fatto ciò che era giusto fare dal punto di vista morale, anche se dire no è complicato. Abbiamo fatto la scelta giusta e ora tutti se ne stanno accorgendo”.

Zhang, che ha donato 100.000 euro all’Ospedale Sacco per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha infine parlato del momento della squadra di Antonio Conte alla vigilia dell’inizio della fase cruciale della stagione: “A stagione in corso è difficile tracciare un bilancio, ci sono momenti positivi e altri negativi. È normale, è ciò che appassiona i tifosi. Rispetto al passato stiamo facendo grossi passi in avanti, il nostro allenatore e la nostra squadra stanno facendo un lavoro enorme, è sotto gli occhi di tutti”

SPORTAL.IT | 04-03-2020 23:57