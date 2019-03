Datome avverte l'Olimpia Milano

Niente sconti all'Olimpia Milano da parte del Fenerbahce. Lo assicura Gigi Datome alla Gazzetta dello Sport in vista della partita di giovedì sera. "In Eurolega tutte partono con delle ambizioni e quindi questa partita conta ora come contava negli anni scorsi. Per arrivare ai playoff non puoi lasciare quasi nulla per strada, non esistono gare da scartare. Milano ha bisogno di almeno una vittoria per sperare, ma vale molto anche per noi: ci giochiamo il primo posto".

"Assolutamente niente sconti – continua Datome. Ora bisogna essere molto pragmatici: ognuno ha i propri obiettivi da inseguire, siamo qui per vincere".

SPORTAL.IT | 28-03-2019 09:15