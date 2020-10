Datome e Shields guidano l'Olimpia: Asvel ko al Forum

L’Olimpia Milano ha superato per 87-73 al Forum l’Asvel in una partita valida per la seconda giornata d’Eurolega. La squadra di Ettore Messina ha ottenuto così la sua seconda vittoria nella competizione: dopo un avvio incerto, l’Olimpia ha ingranato fino a piazzare un parziale di 24-7, prima di calare ancora nel finale di tempo.

Nel secondo tempo Milano ha preso il largo nell’ultimo quarto, grazie alla buone giocate di Datome e Schields, il migliore marcatore con 17 punti. Per l’Asvel non bastano i 12 punti di Noua.

