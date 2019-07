Datome: "Hackett sa cosa ha fatto"

Alla vigilia della partenza per il ritiro pre-mondiale della Nazionale di basket, tiene banco lo sfogo su Instagram di Daniel Hackett.

A tal proposito, il capitano degli Azzurri Gigi Datome ha commentato nel corso del Media Day della Nazionale azzurra: "Daniel ha chiesto dei permessi extra e glieli abbiamo accordati. Lo aspettiamo venerdì in ritiro anche perchè si è allenato seriamente. Sui social ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, oggi è così. Come è giusto che sia gli verranno fatte delle domande dal presidente Petrucci e dai giornalisti, ma Daniel è grande, ha 31 anni e ha vinto tutto, sa che quando uno scrive certe cose deve prendersi anche le responsabilità".

Per quel che riguarda gli obiettivi degli Azzurri, Datome ha aggiunto: "Tornerei contento dalla Cina se rimanessimo in corsa per andare alle Olimpiadi di Tokyo. Il Preolimpico andrebbe bene, ma qualificarsi sul campo sarebbe ancora meglio".

SPORTAL.IT | 23-07-2019 15:19