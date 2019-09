Datome non riesce a darsi pace

“E’ stata una grande opportunità sprecata e c’è grande rammarico”: Gigi Datome è molto deluso per la sconfitta patita con la Spagna e non lo nasconde minimamente.

“L’attacco alla fine si è impantanato, mi prendo le mie responsabilità su qualche errore. Non era la Spagna degli ori e degli argenti olimpici e ciò aumenta il nostro dispiacere. Ci siamo sbattuti tantissimo in difesa ma in attacco ci sono state troppe scelte sbagliate nel momento topico e quando sei punto a punto ogni errore è cruciale. E poi, sul +10 iniziale, dovevamo fare decisamente meglio” aggiunge il capitano degli Azzurri.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 16:53