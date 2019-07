Il Fenerbahce ha rinnovato il contratto di Gigi Datome fino al 2022. L'ala sarda, che in Turchia ha vinto una Euroleague, era stata accostata all'Olimpia Milano di Messina.

Datome non avrà più Nicolo Melli come compagno: il cestista reggiano ha firmato con i New Orleans Pelicans in NBA.

SPORTAL.IT | 02-07-2019 10:47