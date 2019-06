Datome: "Vorrei restare ma..."

Luigi Datome in un'intervista ad Avvenira ha parlato del suo futuro in questi termini: "A Istanbul sto bene e la mia intenzione è restare, però non so che cosa accadrà nel futuro". Il capitano azzurro sarebbe corteggiato dall'Olimpia e dal nuovo coach Messina.

Datome si è rammaricato per il finale di stagione in Turchia al Fenerbahce: "Non ho potuto aiutare i miei compagni come avrei voluto. L’amarezza è non essere arrivati nelle condizioni top agli atti finali di EuroLeague e campionato, ma non cerchiamo scuse, sono cose che fanno parte della vita e dello sport. Sono orgoglioso perchè ci siamo battuti fino alla fine".

SPORTAL.IT | 25-06-2019 09:43