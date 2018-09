D'Aversa: "10 punti? Avrei firmato col sangue"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa applaude soddisfatto i suoi giocatori dopo i tre punti presi in casa contro l'Empoli: "Quello che avevo chiesto ai ragazzi per questa sera era una prestazione basata sulla forza di volontà e sul voler portare a casa il risultato. Questo l'abbiamo fatto e quindi va fatto un plauso a questi ragazzi perché, nonostante le tante difficoltà anche dovute al doppio cambio forzato per gli infortuni, sono stati bravissimi a portare a casa il risultato in una sfida non semplice: l'Empoli resta tra le prime 10 in Serie A per possesso palla. Quindi i miei son stati veramente bravi".

L'infortunio di Gervinho: "Dispiace per questi infortuni nonostante su Gervinho ci sia stata una gestione accurata, dovevamo preventivare questa possibilità che si facesse male, non considerandolo neanche per Napoli. Quello che si cerca di fare è di ragionare sulle condizioni fisiche e mentali, ora ci auguriamo che non ci sia nulla di grave né per Gervinho né per Dimarco".

I dieci punti in sette partite: "Col sangue avrei firmato, visto anche il calendario. Merito di questi ragazzi che hanno capito che bisogna lottare in ogni singola partita, a prescindere dal valore dell'avversario, per raggiungere la salvezza. Non avevo dubbi perché li vedo allenare tutti i giorni e parlo sia di giocatori internazionali sia di chi la categoria l'ha fatta pochissimo. Vedo in tutti la cattiveria per raggiungere l'obiettivo".

