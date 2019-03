D'Aversa: "Amareggiato, mancato il colpo del ko"

Roberto D'Aversa in conferenza stampa ha commentato così il 3-3 contro l'Empoli: "Sotto l'aspetto del risultato siamo amareggiati, però non posso rimproverare nulla ai ragazzi per come hanno interpretato la gara e soprattutto perché oggi era importante ripartire. Se siamo qui a discutere del risultato vuol dire che abbiamo fatto una gara importante. Per fortuna non abbiamo fatto il 4-2 o 4-3 perché altrimenti avremmo preso altri gol…".

"So quanto hanno dato i ragazzi e quanto ci tenevamo. Però se torniamo a prima della gara vediamo che era complicata, c'è un po' di rammarico per i gol subiti e per le due occasioni sprecate nel finale. Però era importante risultare, non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi".

"Magari potevamo chiudere la partita prima. Lì devi castigare, non l’abbiamo fatto non tanto per demerito nostro quanto per meriti del portiere avversario. I ragazzi hanno dimostrato che hanno cercato di fare di tutto per non prendere gol, poi l’abbiamo preso e ci lavoreremo. Però sono contento dell’atteggiamento".

SPORTAL.IT | 02-03-2019 18:05