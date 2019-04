D'Aversa: "Biglietti costosi, colpa mia anche questo..."

Domenica il Parma si gioca molto a Reggio Emilia contro il Sassuolo: in conferenza stampa il tecnico dei crociati Roberto D'Aversa annuncia il ritorno di Gervinho: "In settimana si è fatto male Sierralta e non figura nell'elenco dei convocati. Non ci sarà nemmeno Bruno Alves. Però recupera Gervinho che ieri si è allenato con la squadra. Il modulo? Domani ho meno difensori a disposizione quindi bisognerà ragionarci ma l'importante sarà avere la stessa mentalità avuta col Torino, la voglia di portare il risultato a casa. Domani dovremo cercare di dare una continuità che a volte non si riesce a dare a causa di questi infortuni".

"La classifica dice che il Sassuolo è avanti a noi e vorrà cercare di chiudere quanto prima il discorso salvezza. Cercheranno di far di tutto per ottenere il risultato pieno. Entrambe dobbiamo ancora far punti per salvarci. Però attenzione: nessuna partita adesso è l'ultima spiaggia ma ognuna sarà importante per raggiungere il nostro obiettivo".

Tifosi scontenti per i biglietti cari al Mapei: "Sarà colpa mia anche questo (ride ndr). Ovviamente è una battuta, dispiace sinceramente. Se ci sono state delle lamentele avranno sicuramente dei buoni motivi visto che questo pubblico ha sempre dimostrato vicinanza e appartenenza a questo club e a questi colori", sono le parole riportate da parmalive.com.

