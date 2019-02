D'Aversa chiede aiuto alla stampa

Reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, il Parma ospita il Napoli per provare a rimettersi in moto e avvicinare la quota della tranquillità in classifica.

In casa crociata però tengono banco le tante assenze, tema principale della conferenza di vigilia di Roberto D’Aversa: "Siamo contati, abbiamo diversi giocatori con problemi fisici, si è fermato anche Bastoni, ma nelle difficoltà sappiamo ricompattarci. Gagliolo molto probabilmente giocherà centrale, in attacco non ci sarà neppure Ceravolo, ma abbiamo Schiappacasse che si è presentato bene, anche se la condizione non è perfetta. In panchina porteremo anche un Primavera".

"L'errore più grande che potremmo fare è credere di aver raggiunto l'obiettivo – ha aggiunto D'Aversa, trovando poi una spiegazione del calo di rendimento – A volte la stampa sembra essere un po' troppo addosso ai ragazzi. Quest'anno, ad oggi, bisogna essere soddisfatti dei ragazzi di quanto fatto".

"La partita dell’andata è una delle poche che abbiamo sbagliato, affrontiamo una squadra fortissima che avrebbe meritato di più contro Fiorentina e Torino e che non è affatto in difficoltà. dovremo essere aggressivi, compatti e avere spirito di sacrificio, certo non basterà fare come a Cagliari".



