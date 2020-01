D'Aversa chiude la pratica Gervinho

Roberto D’Aversa chiude il capitolo Gervinho, che ha chiesto e ottenuto di essere lasciato andare all’Al Sadd, club del Qatar che gli ha offerto un bel po' di soldi e un contratto di un anno e mezzo.

"Gervinho non è fra i convocati perché non si è presentato nelle ultime tre sedute di allenamento. Era un giocatore importante ma è più importante il gruppo a disposizione. Evidentemente ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto" spiega il tecnico del Parma a poche ore dalla sfida con il Cagliari.

SPORTAL.IT | 31-01-2020 14:58